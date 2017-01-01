ЄС позитивно дивиться на можливе розширення за рахунок країн Західних Балкан
- Сьогодні, 12:08
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Йоганес Хан
Фото: rador.ro
Єврокомісар бачить можливості для компаній ЄС в балканському регіоні
Єврокомісар із питань розширення і добросусідства заявив про те, що Брюссель все більше готовий почати розгляд можливості приєднання країн Західних Балкан до ЄС. Такий крок, за словами Йоганеса Хана, допоможе гарантувати мир в регіоні, і при цьому збагатить також ЄС. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Як відзначив Єврокомісар порівняно із періодом 2016 року на сьогодні є більша готовність серед країн ЄС розглянути серйозно питання можливого розширення. При цьому перспектива приєднання до ЄС країн Західних Балкан є необхідною умовою для збереження миру в регіоні, що також розуміють все більше в країнах ЄС.
На сьогодні Албанія, Македонія, Сербія і Чорногорія мають офіційний статус кандидата на членство в ЄС, в Боснія і Герцеговина і Косово хотіли б отримати такий статус. Брюссель при цьому розглядає сам регіон важливим в питанні протидії нагальним загрозам незаконної міграції, ісламського тероризму і протидії поширенню впливу РФ.
Окрім того, як зазначив Йоганес Хан, ринки країн Західних Балкан, які нараховують 20 млн осіб, є привабливим місцем для бізнесу ЄС на фоні того, що ці країни прагнуть збільшувати добробут населення.