ЄС призупиняє рятувальну місію «Софія» в Середземному морі



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З початку операції «Софія» в 2015 році у Середземному морі було врятовано майже 50 тисяч мігрантів

Наразі країни ЄС не змогли домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів

Європейський Союз призупиняє розгортання військово-морських сил в рамках операції «Софія» у Середземному морі через розбіжності між державами-членами ЄС.

Про це повідомляє DPA із посиланням на джерела в ЄС.

До цього призвела неспроможність країн-членів ЄС домовитися про нову систему розподілу врятованих в Середземному морі мігрантів.

Якщо країни-члени ЄС не згодні з рішенням про призупинення, вони мають до середини дня подати заперечення. В іншому випадку рішення набере чинності і буде дійсне протягом шести місяців.

Мандат місії «Софія» був поновлений у грудні на три місяці і завершується 31 березня. Продовження операції не вдалося узгодити через спротив Італії, яка заявила, що більше не буде приймати врятованих на морі мігрантів, повідомляє Euractiv.

Операція «Софія» надалі проводитиме спостереження за діяльністю перевізників нелегальних мігрантів лише з повітря, також збережеться частина програми, яка передбачає навчання лівійської берегової охорони.

«Це - важко, але це був єдиний шлях, враховуючи позицію Італії, тому що ніхто не хотів повністю закрити місію «Софія», - сказав один з дипломатів ЄС.

Другий дипломат підтвердив, що угода була досягнута і повинна бути схвалена всіма урядами ЄС у середу.

З початку операції «Софія» в 2015 році у Середземному морі було врятовано майже 50 тисяч мігрантів, попри те, що лише декілька країн виділили кораблі чи літаки.

Раніше Німеччина звинувачувала Італію у саботажі операції «Софія».

Відповідно до міжнародних правил, люди, яких врятували на морі, повинні бути доставлені в найближчі безпечні порти, які в більшості випадків знаходяться в Італії. Місія також має штаб-квартиру в Римі.

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні погрожував заборонити кораблям «Софії» привозити мігрантів до італійських портів, якщо правила не будуть змінені.