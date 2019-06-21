ЄС продовжив другий пакет санкцій проти Росії за день



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Санкції проти Росії одноголосно продовжені ще на шість місяців через відсутність прогресу в реалізації Мнських угод

На саміті ЄС вирішили продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні шість місяців. Причина — відсутність прогресу в імплементації Мінських угод.

Про це повідомив речник президента Європейської Ради Дональда Туска Пребен Ааман у Twitter.

Продовження секторальних санкцій, запроваджених проти Росії через агресію на сході України, схвалили глави держав і урядів країн ЄС.

«Санкції проти Росії одноголосно продовжені ще на шість місяців через відсутність прогресу в реалізації Мнських угод», — написав він.

Тепер продовження санкцій формально ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, Європейська Рада продовжила термін дії санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2020 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час «Прямої лінії» 20 червня заявив, що західні санкції проти Росії вдарили по Євросоюзу більше, ніж по Росії.