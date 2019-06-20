Санкції ЄС через окупацію Криму продовжені ще на рік



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Продовження санкцій було схвалено ще 12 червня, але вони вступають в силу з моменту публікації на сайті Ради ЄС

Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції проти Росії за окупацію Криму.

Про це йдеться в офіційному журналі Євросоюзу.

«Окремі обмежувальні заходи зараз націлені на 170 фізичних і 44 юридичних осіб, сприяють заморожуванню активів і забороні на поїздки, оскільки дії Росії підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України», - йдеться у повідомленні.

Продовження санкцій було схвалено ще 12 червня, але вони вступають в силу з моменту публікації на сайті Ради.

Як правило, санкції проти РФ продовжуються автоматично «письмовою процедурою», тобто без відкритого голосування, починаючи з 2014 року.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін під час «Прямої лінії» 20 червня заявив, що західні санкції проти Росії вдарили по Євросоюзу більше, ніж по Росії.

Джерело: The Бабель