ЄС уперше ввів санкції проти росіян за хакерські атаки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Росія знову потрапила під санкції

Санкції були введені щодо чотирьох росіян – це Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников

Рада ЄС сьогодні, 30 липня, ухвалила рішення за письмовою процедурою про введення санкцій проти низки російських громадян через їхню причетність до кібератаки проти інтересів Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

У додатку до постанови Ради ЄС зазначені Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников.

Під санкції потрапив також Головний центр спеціальних технологій (як сформульовано в постанові Ради ЄС) Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.

Усі четверо росіян обвинувачуються в тому, що вони брали участь у «спробі кібератаки з потенційними (негативними) наслідками проти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)» в Нідерландах.

У коментарі всі вони зазначені як співробітники Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії, які намагалися здійснити несанкціоноване проникнення в мережу Wi-Fi ОЗХЗ в Гаазі в квітні 2018 року.

Якби їх спроба увінчалася успіхом, зазначається в публікації, була б порушена безпека мережі і робота з розслідування, яку вела ОЗХЗ. «Служба розвідки і військової безпеки Нідерландів (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) завадила спробі кібератаки, усунувши тим самим серйозний збиток для ОЗХЗ», - йдеться в додатку до постанови Ради ЄС.

Крім росіян, під санкції за кібератаки потрапили двоє китайських громадян, а також китайська компанія Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd і північнокорейська Chosun Expo.

У комюніке, випущеному слідом за публікацією в Офіційному журналі Ради ЄС, повідомляється, що введені санкції містять заборону на поїздки і заморожування активів. Окрім того, фізичним і юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти особам, що підпали під санкції.

У Брюсселі пояснюють, що нові санкції служать для «запобігання, стримування та реагування на зловмисні кібердії, спрямовані проти ЄС або його держав-членів, і сьогодні ЄС уперше використовує цей інструмент». Правова основа Євросоюзу для цілеспрямованих обмежувальних заходів проти кібератак була прийнята в травні 2019 року і нещодавно оновлена, нагадує Рада ЄС.

Паралельно публікаціям Ради ЄС високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель поширив заяву, в якій йдеться, що ЄС і його держави-члени «неодноразово заявляли про свою стурбованість і засуджували зловмисну поведінку в кіберпросторі».

«Така поведінка неприпустима, оскільки вона підриває міжнародну безпеку і стабільність, а також переваги, що надаються інтернетом і використанням інформаційних і комунікаційних технологій. Ми рішуче підтримуємо глобальний, відкритий, стабільний, мирний і безпечний кіберпростір, в якому повною мірою застосовуються права людини, основні свободи і верховенство права, що сприяє прискоренню соціального, політичного та економічного розвитку», - заявив Боррель.

За його словами, щоб краще запобігати і стримувати подібну зловмисну поведінку в кіберпросторі, рада вирішила застосувати обмежувальні заходи до шести осіб і трьом організаціям, причетним до дій, які містять зовнішню загрозу для Європейського союзу, його держав-членів, третіх держав або міжнародних організацій.

Глава дипломатії ЄС наголосив на рішучості Європейського союзу і держав-членів «захищати цілісність, безпеку, соціальний добробут і процвітання своїх вільних і демократичних суспільств, а також заснований на правилах порядок і стабільне функціонування міжнародних організацій».