Сенат США: наближені до Путіна мільярдери обходили санкції за допомогою картин



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Брати Ротенберги є давніми знайомими президента Росії (на фото – Аркадій Ротенберг і Володимир Путін)

Наближені до російського президента мільярдери з 2014 року перебувають під американськими санкціями

Російські мільярдери брати Аркадій і Борис Ротенберги використовували аукціони з продажу творів мистецтва для обходу американських санкцій, йдеться в доповіді Сенату США за підсумками дворічного розслідування.

Наближені до російського президента мільярдери з 2014 року перебувають під американськими санкціями. Їм заборонено здійснювати фінансові операції з компаніями в США.

Однак, за даними Сенату, три фіктивні компанії, пов’язані з Ротенбергами, купили у приватних продавців і через аукціонні будинки в Сполучених Штатах твори мистецтва на суму 18 мільйонів доларів. А всього з моменту запровадження санкцій бізнесмени змогли зробити фінансових операцій на суму понад 90 мільйонів доларів.

Серед полотен, куплених Ротенбергами, сенатори називають роботи Жоржа Брака, Марка Шагала, Рене Магрітта.

Розслідувачі з’ясували, то бізнесмени діяли в США через арт-дилера з Москви і американського громадянина Григорія Бальцера. Він, як стверджується, теж діяв через фіктивну фірму. Таким чином Ротенберги придбали не менше ніж 16 картин, йдеться в доповіді.

Як зазначає The Wall Street Journal, аукціонні будинки досить м’яко ставляться до встановлення кінцевого покупця. Саме цією лазівкою, як стверджується, і скористалися Ротенберги.

Представники аукціонних будинків заявили, що покупки Бальцера не викликали запитань. Арт-дилер виступав як головний покупець і платив з особистих рахунків. Однак, за даними сенаторів, гроші на особисті рахунки Бальцера переводила одна з фіктивних фірм Ротенбергів. Адвокат Бальцера заявив, що його клієнт не має стосунку до російських мільярдерів.

Представник Ротенбергів назвав доповідь Сенату «повним абсурдом». За його словами, вони ніколи не використовували ніяких інструментів для обходу американських санкцій.

Аркадій і Борис Ротенберги є давніми знайомими президента Росії Володимира Путіна. У шкільні роки вони разом займалися дзюдо і самбо в одного тренера. У березні Путін присвоїв Аркадію Ротенбергу звання Героя праці «за особливі трудові заслуги в будівництві Кримського моста».

Джерело: Радіо Свобода