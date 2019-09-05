ЄС зняв перешкоди для експорту овочів і фруктів з України



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Рішення про внесення України до переліку ухвалила Європейська комісія

Україну включено до переліку країн, які можуть експортувати певні види овочів та фруктів до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«У результаті проведеної роботи Держпродспоживслужби з Європейською комісією щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС 2019/523, Україна включена до Переліку країн, які можуть експортувати до ЄС ряд свіжих фруктів та овочів», - ідеться в повідомленні.

Йдеться про Malus Mill (яблуня), Pyrus L. (груша), Prunus L. (слива), Capsicum annuum L. (перець), Solanum aethiopicum L. (паслін), Solanum lycopersicum L. (томати) та Solanum melongena L. (баклажан).

Зазначається, що рішення про внесення України до переліку ухвалила Європейська комісія.

«Держпродспоживслужба зверталася до Європейської комісії із запитом щодо визнання всієї України країною, вільною від зазначених карантинних організмів. Після розгляду звернення Держпродспоживслужби Єврокомісія включила Україну в Перелік країн, яким дозволено експорт овочів та фруктів без додаткових нетарифних бар'єрів», - уточнили у відомстві.

Як повідомлялося раніше, відповідно до Директиви Ради ЄС 2019/523 з 1 вересня 2019 року змінено умови імпорту Malus Mill, Pyrus L., Prunus L., Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. та Solanum melongena L. до Євросоюзу.

Вантаж на сьогодні може експортуватися з ділянок, вільних від Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Tephritidae (non-European), які встановлюються в період вегетації.

4 вересня стало відомо, що Держпродспоживслужба веде переговори з Європейською комісією про надання дозволу на безперешкодний експорт з України фруктів та овочів, визначених директивою.