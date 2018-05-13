Фінал «Євробачення-2018»: російське журі не дало жодного балу Україні

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Організатори «Євробачення» цього року змінили правила підрахунку голосів від журі

Професійне журі від Росії на «Євробаченні-2018» не дало жодного балу українському учаснику «Євробачення» Melovin, який вийшов у фінал конкурсу.

Став відомий склад російського журі «Євробачення-2018», що виставляє оцінки учасникам від різних країн. До нього увійшли: продюсер Яна Рудковська, хореограф Сергій Мандрик, композитор Володимир Матецький, радіоведучий Олексій Мануйлов та переможниця шоу «Голос» Олександра Воробйова.

Варто відзначити, що організатори «Євробачення» цього року змінили правила підрахунку голосів від журі. Так, згідно з новою, більш складною схемою, рішення кількох членів журі було вище індивідуальної оцінки одного з його представників. При цьому голосування телеглядачів зміни не торкнулися. Виступ як і раніше оцінювалося суддями і глядачами в пропорції 50:50. При цьому глядачі не могли голосувати за представника своєї країни.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)