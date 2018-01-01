Єврокомісія підтримає переговори щодо приєднання Албанії і Македонії

До літа Македонія та Албанія почнуть переговори про вступ до ЄС

Комісар ЄС щодо питань розширення і добросусідства Йоганес Хан заявив про те, що Єврокомісія в найближчому майбутньому офіційно рекомендує почати переговори щодо приєднання Албанії і Колишньої югославської республіки Македонія до ЄС. Про це повідомляє видання EU Observer. Скоріше за все, за його словами, це відбудеться вже влітку 2018



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До літа Македонія та Албанія почнуть переговори про вступ до ЄС

Комісар ЄС щодо питань розширення і добросусідства Йоганес Хан заявив про те, що Єврокомісія в найближчому майбутньому офіційно рекомендує почати переговори щодо приєднання Албанії і Колишньої югославської республіки Македонія до ЄС. Про це повідомляє видання EU Observer.

Скоріше за все, за його словами, це відбудеться вже влітку 2018 року. За словами Йоганеса Хана дані дві балканських країни зробили значні реформи в минулому і тому повністю готові до такого кроку.

Дану заяву Комісар ЄС щодо питань розширення і добросусідства зробив у інтерв’ю для німецького видання Die Welt, яке було опубліковане в четвер.

Нагадаємо, сьогодні в Україні з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Республіки Албанія Дітмір Бушаті.

Міністри закордонних справ України та Албанії обмінялися проектами угоди про зону вільної торгівлі.

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