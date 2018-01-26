Європарламент назвав дві країни, які скоро стануть членами ЄС

Дві держави можуть стати членами ЄС у 2025 році

Чорногорія і Сербія є головними кандидатами для вступу до ЄС, повідомляє Європейський парламент. «Європейська комісія цього місяця опублікує документ про стратегію розширення і вказує 2025 рік як орієнтовну дату приєднання Сербії і Чорногорії. Комісія обговорить стратегію з депутатами Європарламенту на лютневому пленарному засіданні в



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Європарламент

Дві держави можуть стати членами ЄС у 2025 році

Чорногорія і Сербія є головними кандидатами для вступу до ЄС, повідомляє Європейський парламент.

«Європейська комісія цього місяця опублікує документ про стратегію розширення і вказує 2025 рік як орієнтовну дату приєднання Сербії і Чорногорії. Комісія обговорить стратегію з депутатами Європарламенту на лютневому пленарному засіданні в Страсбурзі», - йдеться у повідомленні.

До країн-кандидатів також входять Албанія і Македонія. Боснія і Герцеговина, а також Косово вважаються потенційними кандидатами. Іспанія заявила, що Косово слід виключити з плану розширення Європейського союзу на країни Західних Балкан. Болгарія, яка очолює головування в ЄС, зробила своїм головним пріоритетом вступ до ЄС та організує травневий саміт у Софії.

Країна може стати офіційним кандидатом, коли вона відповідає стандартам 35 розділів, що охоплюють безліч різних галузей політики з ЄС. Чорногорія відповідає 28 розділам і тимчасово завершила три, а Сербія відповідає 10 розділам і тимчасово завершила два. Інші країни все ще готуються або все ще перебувають у стартових блоках.

Після завершення переговорів і реформ укладається договір про приєднання, який повинен бути ратифікований всіма країнами-членами Європейського союзу і самою країною до вступу її до ЄС. Також потрібен дозвіл Європейського парламенту.

Минулого тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив, що в 2021 році Україна отримає перспективу членства в Європейському Союзі. У цьому він розраховує на підтримку Польщі і Литви.