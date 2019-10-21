Сенцов поїде до Парижа



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Сенцов повернувся з російського полону 7 вересня Фото: Главком

Муніципальна рада Парижа у 2018 році надала Сенцову статус почесного громадянина столиці Франції

Найближчим часом колишній бранець Кремля режисер Олег Сенцов відвідає Париж.

Про це 21 жовтня у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

«Сьогодні зустрічалися з Олегом Сенцовим. Олег розповів про свою громадську діяльність, яка спрямована на привернення уваги міжнародної спільноти до військових дій на Сході, питання Криму та повернення українських полонених на Батьківщину. Обговорили план його поїздок на найближчий час. Зокрема, поїздки у Париж. Адже 24 вересня 2018 року Муніципальна рада цього міста надала українському режисеру статус почесного громадянина столиці Франції», - зазначила Денісова.

За її словами, на зустрічі з Сенцовим вони окреслили дорожню карту спільних дій щодо висвітлення на міжнародних площадках актуальної інформації про всіх полонених громадян України, що утримуються на території РФ та тимчасово окупованої території Криму, задля скорішого їх повернення додому.

«Крім того, з'ясували деякі з його приватних питань, у вирішенні яких я сприятиму», - додала омбудсмен.

До слова, Сенцов дав суперечливе інтерв’ю німецькому виданню Spiegel.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Як відомо, Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

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