Європарламент погодився відтермінувати Brexit



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відповідальність за жорсткий Brexit повністю ляже на плечі британського уряду, -- йдеться в резолюції Європарламенту

За словами депутатів Європарламенту, документ є збалансованим і забезпечує правову визначеність

Європейський парламент підтримав документ про «упорядкований Brexit», згідно з яким Великобританія зможе відстрочити свій вихід з Європейського союзу. Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Зазначається, що документ заснований на вже узгодженій Угоді про вихід. Депутати Європарламенту підтримали його 544 голосами «за», 126 проголосували проти і утрималися 38.

«ЄС відкритий для можливого продовження періоду переговорів по статті 50 Лісабонського договору, якщо цього вимагатиме Великобританія, за умови, що це виправдано і має конкретну мету, наприклад, уникнення виходу без операції, проведення загальних виборів або референдуму. Вони також додають, що продовження не повинно впливати на роботу і функціонування інститутів ЄС», - йдеться в повідомленні.

Що стосується недавніх подій у Великобританії (заяв Бориса Джонсона - ред.), члени Європарламенту відзначають, що Великобританія повинна буде взяти на себе «повну відповідальність за вихід з ЄС без операції і серйозні наслідки, які це спричинить».

У Європарламенті також підкреслили, що сценарій виходу з ЄС «без угоди» не позбавить Великобританію зобов'язань за фінансовими розрахунками та захисту прав громадян, які є необхідними попередніми умовами для схвалення парламентом будь-яких майбутніх відносин між ЄС та Великобританією.

У документі також наголошується, що ніякого перехідного періоду в економічних відносинах з ЄС за відсутності повноцінного угоди не буде.