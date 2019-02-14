Європейські дипломати мають чітку позицію щодо українських військовополонених − Денісова



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Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Європейський Союз також має незмінну позицію щодо вільного проходу всіх суден через Керченську протоку

Європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених. Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook після розмови з Люком Девінем, Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ та Дірком Шубелем, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ.

«Мала можливість поспілкуватися з Люком Девінем, Директором Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ та Дірком Шубелем, начальником відділу РФ Європейської служби зовнішньої дії по роботі з державами Східного партнерства і РФ. Під час розмови європейські дипломати запевнили, що ЄС має чітку позицію щодо українських військовополонених», - написала Денісова.

Вона додала, що європейські дипломати переконані, що українські моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права. Також, очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим та безперешкодного доступу до них консульських співробітників.

«Основною вимогою до РФ залишається негайне та безумовне звільнення 24 захоплених військовополонених моряків, що передбачено Третьою Женевською Конвенцією», - додала Денісова.

Також обговорили питання звільнення українських політв’язнів та надання їм негайної медичної допомоги. Люк Девінь повідомив, що нещодавно його представники зустрілися з Уповноваженим з прав людини в РФ Тетяною Москальковою. Під час зустрічі йшлося про можливість доступу лікарів до Кирила Вишинського, який підозрюється у вчиненні державної зради.

«Українська сторона готова забезпечити ці умови лише за можливості синхронного доступу лікарів до українського політв’язня Павла Гриба, який знаходиться у надкритичному стані», - написала омбудсмен.

Європейський союз також має незмінну позицію щодо вільного проходу всіх суден через Керченську протоку.