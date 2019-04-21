Європейський Союз відреагував на теракти в Шрі-Ланці



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В Шрі-Ланці 21 квітня сталося вісім вибухів Фото: twitter.com/AzzamAmeen

«Такі акти насильства в цей святий день є актами насильства проти всіх вірувань і конфесій», - зазначається в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні

Європейський Союз висловив солідарність з народом Шрі-Ланки після низки терактів, які сталися 21 квітня, в день святкування католицького Великодня, і готовий надати необхідну підтримку.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

«Сьогодні вранці сталася серія скоординованих атак на церкви та готелі на Шрі-Ланці, що призвело до надзвичайного спустошення. Серед жертв - чоловіки, жінки та діти з усіх верств суспільства та різних національностей. Це справді сумний день для країни та світу», - заявила Могеріні.

В ЄС висловили співчуття сім'ям і друзям загиблих і побажали швидкого одужання сотням поранених.

«Такі акти насильства в цей святий день є актами насильства проти всіх вірувань і конфесій, а також проти всіх, хто цінує свободу і вибір віросповідання», - зазначається в заяві глави дипломатії ЄС.

Раніше повідомлялося, що у Шрі-Ланці прогримів восьмий за рахунком вибух.

Перед цим на острові сталася серія з шести вибухів. Цілями атаки були три готелі в столиці Шрі-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La і Kingsbury) і три церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.

Атаки сталися в день святкування католиками Великодня.

За останніми даними, загинули понад 180 людей, близько 500 отримали поранення. Серед жертв - 35 іноземців, зокрема, громадяни США, Нідерландів, а також британські піддані.

Джерело: Європейська правда