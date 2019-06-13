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    У світі

    Власник танкера, атакованого у Перській затоці, спростував інформацію про його затоплення

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    Власник танкера, атакованого у Перській затоці, спростував інформацію про його затоплення

    Після вибуху на борту танкера почалася пожежа

    Компанія Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростувала інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen. Про це судновласник повідомив газеті Verdens Gang.

    Компанія також підтвердила, що після вибуху на борту танкера почалася пожежа. «Капітан швидко прийняв рішення евакуювати екіпаж для його ж безпеки. Команду забрав суховантаж Hyundai Dubai, який знаходився поруч... Наскільки нам відомо, капітан і екіпаж впоралися з екстреною ситуацією, діючи за інструкцією», — заявили в компанії Frontline. Причина вибуху на борту судна як і раніше не відома.

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    Власник танкера, атакованого у Перській затоці, спростував інформацію про його затоплення
    Власник танкера, атакованого у Перській затоці, спростував інформацію про його затоплення
    Власник танкера, атакованого у Перській затоці, спростував інформацію про його затоплення

    Арабські ЗМІ відзначають, що Front Altair і зареєстрований на Панамі танкер Kokuka Courageous зазнали торпедної атаки. Цю інформацію підтвердив норвезькій газеті Dagbladet представник Омана берегової охорони Нессер Селін. Він також повідомив, що інцидент стався в територіальних водах Ірану. І компанія, і влади Оману знаходяться в тісному контакті з іранською владою.

     

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