Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на танкери в Оманській затоці



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Держсекретар США Майк Помпео

Уряд США вважає, що Іран несе відповідальність за нинішні напади в Оманській затоці

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці.

Про це повідомляє ВВС.

«Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран несе відповідальність за нинішні напади в Оманській затоці», — сказав він.

Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в затоці Омана.