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    У світі

    Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на танкери в Оманській затоці

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    Держсекретар США Майк Помпео - Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на танкери в Оманській затоці
    Держсекретар США Майк Помпео

    Уряд США вважає, що Іран несе відповідальність за нинішні напади в Оманській затоці

    Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Іран у «кричущому нападі» на два нафтові танкери в Оманській затоці.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Уряд Сполучених Штатів вважає, що Ісламська Республіка Іран несе відповідальність за нинішні напади в Оманській затоці», — сказав він.

    Нагадаємо, 13 червня в Оманській затоці норвезький і сінгапурський нафтові танкери зазнали торпедної атаки.

    Атаки сталися через місяць після того, як внаслідок диверсії були пошкоджені чотири нафтові танкери біля узбережжя ОАЕ.

    Згодом у компанії Frontline, що володіє атакованим в четвер у затоці Омана танкером Front Altair, спростували інформацію про затоплення судна, поширену раніше телеканалом Al Mayadeen.

    Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання, на якому обговорить напад на танкери в затоці Омана.

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