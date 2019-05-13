Євросоюз не планує нові санкції проти РФ через «паспортний указ» Путіна



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«Зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску, як це робить сама РФ», - заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек

Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення РФ роздавати російські паспорти на Донбасі.

Про це розповіли журналістам міністри закордонних справ держав-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі для відзначення 10-ї річниці Східного партнерства.

Зокрема, про це заявив глава МЗС Чехії Томаш Петршичек – за його словами, ЄС знає про рішення РФ, але не планує тиснути на Москву через нього.

«Зараз ми більше прихильні до пошуку діалогу, а не до тиску, як це робить сама Російська Федерація», - заявив він.

Позицію європейців підтвердив також румунський міністр Теодор Мелешкану. Він запевнив журналістів, що нові санкції проти РФ не потрібні також українцям. «Це створить проблеми самій Україні», - заявив міністр, але не став уточнювати, у чому бачить ці проблеми.

Необхідно зазначити, що позиція України є іншою, Київ закликав ЄС до посилення тиску на РФ. Частина держав ЄС, яких зазвичай зараховують до числа друзів України в Євросоюзі, виступають за посилення санкцій.

Зокрема, про це заявив литовський міністр Лінас Лінкявічюс. «Це (роздача паспортів) - глибоке порушення міжнародного права. Ми домовлялися, що подальше порушення міжнародного права має вести до посилення тиску, тому я вірю, що мають бути нові санкції», - сказав він.

«Ми маємо запровадити персональні санкції проти росіян, причетних до цього рішення, а також маємо ухвалити рішення, що ЄС не визнає ці паспорти», - заявив естонський міністр Урмас Рейнсалу.

Водночас відомо, що для запровадження санкцій у ЄС потрібен консенсус, який наразі відсутній.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у понеділок, 13 травня, зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі.

Рада ЄС із закордонних справ розгляне у Брюсселі в розділі актуальних міжнародних подій ситуацію в Україні після виборів, дії Росії щодо Донбасу, позицію Ірану з СВПД і Венесуелу.

Джерело: Європейська правда