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    Суспільство

    Порошенко в понеділок у Брюсселі зустрінеться з Туском

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    Порошенко в понеділок у Брюсселі зустрінеться з Туском

    Президент зустрінеться з головою Європейської ради о 16:45 за місцевим часом

    Президент Петро Порошенко у понеділок, 13 травня, зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі. Про це повідомляє сайт Європейської Ради.

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    Зазначається, що зустріч відбудеться о 16:45 за місцевим часом.

    «Цього дня в Брюсселі також заплановані заходи з нагоди 10-річчя «Східного партнерства»,- йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, «Східне партнерство» — політика Європейського союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики сусідства. «Східне партнерство» було урочисто відкрито Європейським союзом у Празі 7 травня 2009 року.

    Як повідомлялося, також 13 травня президент Петро Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО. Це буде остання зустріч Порошенка з генсеком НАТО на посаді глави української держави цієї каденції.

    До слова, Порошенко заявив, що після завершення президентської каденції залишається в політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.

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