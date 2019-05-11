Порошенко в понеділок у Брюсселі зустрінеться з Туском



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Президент зустрінеться з головою Європейської ради о 16:45 за місцевим часом

Президент Петро Порошенко у понеділок, 13 травня, зустрінеться з головою Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі. Про це повідомляє сайт Європейської Ради.

Зазначається, що зустріч відбудеться о 16:45 за місцевим часом.

«Цього дня в Брюсселі також заплановані заходи з нагоди 10-річчя «Східного партнерства»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Східне партнерство» — політика Європейського союзу, що має на меті зміцнення стосунків зі східними сусідами ЄС і є продовженням східного напрямку існуючої Європейської політики сусідства. «Східне партнерство» було урочисто відкрито Європейським союзом у Празі 7 травня 2009 року.

Як повідомлялося, також 13 травня президент Петро Порошенко зустрінеться із генсеком НАТО. Це буде остання зустріч Порошенка з генсеком НАТО на посаді глави української держави цієї каденції.

До слова, Порошенко заявив, що після завершення президентської каденції залишається в політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.