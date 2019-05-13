В Брюсселі обговорять вибори в Україні та паспортний указ Путіна



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Високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності прокоментував повістку Ради ЄС на 13 травня

Рада ЄС із закордонних справ розгляне в понеділок, 13 травня, у Брюсселі в розділі актуальних міжнародних подій ситуацію в Україні після виборів, дії Росії щодо Донбасу, позицію Ірану з СВПД і Венесуелу.

«Деякі міністри попросили провести дискусію за підсумком президентських виборів в Україні, а також рішенням Росії про видачу паспортів жителям Донбасу», - повідомив журналістам високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності, коментуючи повістку ради.

Він також сказав про можливість обговорення заяви Ірану щодо його наміру відмовитися від виконання низки зобов'язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

На питання, чи готовий ЄС з огляду на позиції Тегерана розглянути можливість відновлення санкцій, джерело відповіло: «Ми знаходимося у фазі оцінки. Зміст послання має бути проаналізований. Повинні відбутись консультації між трьома учасниками СВПД від ЄС (Велика Британія, Німеччина, Франція - ІФ), Росією і Китаєм. І потрібно подивитись, що станеться найближчими днями».

Йому було також поставлено питання, чи слід очікувати будь-яких рішень Ради ЄС щодо Ірану в понеділок. «Мені нема чого сказати. Ми в фазі оцінки», - сказав співрозмовник журналістам.

Серед важливих актуальних тем він назвав Венесуелу. Міністри розглянуть ситуацію в країні і підсумок засідання Міжнародної контактної групи щодо Венесуели, що відбувся 7 травня в Коста-Ріці при співголовуванні глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

Після огляду актуальних міжнародних подій, з якого зазвичай починаються засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, глави МЗС розпочнуть обговорення Лівії за участю спеціального представника ООН Гасана Саламі, який представить останній розвиток обстановки на місцях.

«Потім міністри обміняються думками про те, що ще може бути зроблено, для припинення вогню», - повідомив функціонер ЄС.

Ще одним пунктом для поглибленого обговорення буде африканський регіон Сахеля.

«Не можна сказати, що ситуація в Сахелі розвивається позитивно. Досі залишаються численні виклики в центральній частині Малі, а також недавні тривожні події в Буркіна-Фасо», - зазначив чиновник ЄС.

Ця дискусія відбудеться напередодні зустрічі в Брюсселі 14 травня міністрів закордонних справ і міністрів оборони ЄС з міністрами закордонних справ і міністрами оборони країн групи G5 Сахель (Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер, Чад). Нараду, яка пройде в рамках Ради у закордонних справах (оборонні аспекти), буде присвячено питанням безпеки в регіоні.

За словами співрозмовника, ці п'ять країн повинні взяти на себе свою частку відповідальності за безпеку, але мова також йде про заходи, які слід вжити Євросоюзу.

Очікується постанова з цього пункту, в якому глави МЗС країн ЄС підкреслять, що «Сахель є стратегічним пріоритетом для ЄС і його держав-членів».

Рада ЄС також ухвалить низку постанов і рішень без обговорення. Зокрема, висновки щодо відносин ЄС з Латинською Америкою і країнами Карибського басейну. Міністри також затвердять щорічну доповідь ЄС про права людини і демократії в світі в 2018 році.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео скасував свою поїздку до Москви. Він прибуде до Брюсселя, де обговорить з представниками Євросоюзу ситуацію навколо Ірану.

Джерело: Інтерфакс-Україна