В МЗС Польщі розкритикували повернення Росії до ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути», - наголосив заступник голови МЗС Польщі

Росія не зробила нічого, щоб санкції проти неї в ПАРЄ було скасовано, і такі дії, як безумовне поновлення прав російської делегації в ПАРЄ, не є ефективними.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вел Сеньк в ефірі польського телеканалу TVP.INFO.

«Я хотів би помилятися, але ми спостерігаємо за діями Росії упродовж останніх 10-15 років і знаємо, що немає достатньо свідчень ефективності таких методів щодо Росії», - наголосив польський чиновник.

Як він нагадав, члени польської делегації в ПАРЄ констатували: нічого не змінилося щодо порушення міжнародного права Росією у Криму, що було основною причиною призупинення участі РФ у ПАРЄ.

«Оскільки нічого не змінилося, то й скасування санкцій не мало бути», - наголосив заступник голови МЗС Польщі.

На його переконання, сподівання на те, що поновлення права голосу Росії в ПАРЄ приведе до завершення її агресії в Україні та що Росія поверне Крим Україні, є безпідставними.

Водночас, член польської делегації в ПАРЄ Влодзімєж Бернацький у коментарі РАР зазначив, що делегації Польщі та ряду інших країн, які на знак протесту проти повернення права голосу Росії залишили Страсбург, таким чином дають собі і Раді Європи час до жовтня на проведення консультацій і аналізу ситуації.

«Це час до найближчої сесії, коли ми представимо нашу можливу програму дій», - заявив Бернацький.

Нагадаємо, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Джерело: Укрінформ