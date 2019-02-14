Росія відмовилась передати Україні поранених моряків для лікування − адвокат



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Зараз вирішується питання про обстеження поранених Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка в цивільних медичних закладах міста Москви

Федеральна служба безпеки Росії відмовилася задовольнити клопотання про передачу трьох українських моряків, поранених при затриманні у Керченській протоці, для обстеження і лікування. Про це повідомив адвокат одного з арештованих українців Сергія Бадамшина у Facebook.

За його словами, сторона захисту просила дозволу для Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменка.

«Зараз вирішується питання про обстеження поранених в цивільних медичних закладах міста Москви», − написав адвокат.

Раніше повідомлялося, що європейські дипломати очікують від РФ надання належної медичної допомоги пораненим українським морякам та безперешкодного доступу до них консульських співробітників. Дипломати ЄС переконані, що моряки мають право на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.

Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.

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