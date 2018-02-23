ЄС скоротить кількість депутатів після Brexit

Лідери ЄС підтримали ідею про те, що менша кількість держав-членів має означати меншу кількість місць в парламенті

Євросоюз скоротить кількість депутатських місць у Європейському парламенті з 751 до 705 після Brexit. Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, йдеться на сайті «Європейської ради». «Ми говорили про новий склад Європейського парламенту після 2019 року. Лідери в цілому підтримали ідею про те, що менша



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Лідери ЄС підтримали ідею про те, що менша кількість держав-членів має означати меншу кількість місць в парламенті

Євросоюз скоротить кількість депутатських місць у Європейському парламенті з 751 до 705 після Brexit.

Про це заявив голова Європейської ради Дональд Туск, йдеться на сайті «Європейської ради».

«Ми говорили про новий склад Європейського парламенту після 2019 року. Лідери в цілому підтримали ідею про те, що менша кількість держав-членів має означати меншу кількість місць, що означає скорочення кількості депутатів Європарламенту з 751 до 705 чоловік», - сказав Туск на прес-конференції після саміту в Брюсселі.

Він також підкреслив, що пропозиції щодо обрання голови Єврокомісії з очільників партійних списків досягнуто згоди, що Європейська рада не може гарантувати наперед, що вона висуне одного з таких кандидатів на посаду голови Європейської комісії.

Нагадаємо, у п’ятницю глави держав та урядів обговорили майбутню конфігурацію та пріоритети політики Європейського Союзу після Brexit та загальноєвропейських виборів.

До слова, очільниця британського уряду Тереза Мей має намір представити офіційне бачення Лондона щодо виходу із ЄС наступного тижня.