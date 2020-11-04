Євросоюз затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

Рішення про санкції проти Олександра Лукашенка та ще 14 білорусів набуде чинності 6 листопада

Посли ЄС щойно дали «зелене світло» заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів, - Рікард Джозвяк

Комітет постійних представників Євросоюзу затвердив рішення ввести персональні санкції проти керівника Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білорусів. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

«Посли ЄС щойно дали «зелене світло» заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів», – повідомив журналіст.

За його інформацією, рішення буде опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу у п’ятницю, 6 листопада. Тоді воно й набуде чинності.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

Причиною санкцій стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів президента, що відбулися 9 серпня.

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Як повідомлялося 14 жовтня, Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.