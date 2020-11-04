  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Євросоюз затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

    • Розсилка
    Рішення про санкції проти Олександра Лукашенка та ще 14 білорусів набуде чинності 6 листопада - Євросоюз затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ
    Рішення про санкції проти Олександра Лукашенка та ще 14 білорусів набуде чинності 6 листопада

    Посли ЄС щойно дали «зелене світло» заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів, - Рікард Джозвяк

    Комітет постійних представників Євросоюзу затвердив рішення ввести персональні санкції проти керівника Білорусі Олександра Лукашенка і ще 14 білорусів. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

    «Посли ЄС щойно дали «зелене світло» заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів», – повідомив журналіст. 

    За його інформацією, рішення буде опубліковане в Офіційному журналі Євросоюзу у п’ятницю, 6 листопада. Тоді воно й набуде чинності.

    Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

    Причиною санкцій стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів президента, що відбулися 9 серпня.

    ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

    Як повідомлялося 14 жовтня, Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.

    Білорусь ЄС ЗМІ санкції Олександр Лукашенко Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies