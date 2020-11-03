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    Думки вголос

    Що далі буде з російським рублем

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Розсилка
    Що далі буде з російським рублем

    Слабка економіка - слабка національна валюта

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    72,4 рубля за доллар США. 

    Нет-нет, разочарую тех, кто решил, что я назову место, где можно прикупить «зеленых» по столь выгодному курсу. Не знаю таких мест. 72,4 рубля за доллар США – это базовый прогноз правительства по тому, какой будет среднегодовой курс в…. 2021 году. Именно такая цифра заложена в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 2022 и 2023 годы, подготовленном Минэкономразвития. На этом документе, кстати, основывается проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, принимаемый в настоящее время Госдумой.

    Базовый вариант Прогноза, замечу, не предусматривает второй волны пандемии (?!). Если вы подумали, что, возможно, документ был подготовлен уже давно, а потому не мог учесть нынешние эпидемиологические реалии, то вы ошибаетесь. В конце сентября 2020 года, когда Прогноз вместе с проектом о федеральном бюджете вносился в Госдуму, все уже было ясно и понятно со второй волной пандемии. Но, по-видимому, настолько хотелось верить, что пандемия закончилась еще весной, что решили это дело проигнорировать.

    Сегодня, когда доллар США уже перевалил за 80 рублей, только при очень богатом воображении можно представить, что в следующем году он будет в среднем стоить 72,4 рубля.

    Однако не только это заставляет усомниться в верности правительственного прогноза по курсу доллара США. Возможно, есть какие-то причины, которые помогут рублю столь резко укрепиться? Я не могу назвать таких причин, а вот причин, говорящих за то, что рубль и дальше будет падать, набирается достаточно.

    Во-первых, цены на нефть будут оказывать серьезное понижательное влияние на рубль. Это, кстати, в который уж раз было продемонстрировано на днях. Мировые цены на нефть будут снижаться, потому что вторая волна пандемии сильно тормозит экономику, спрос на нефть и нефтепродукты падает.

    Во-вторых, коронавирус-коронавирусом, а антироссийские санкции никто не отменял. И кто бы не победил в США, риск усиления антироссийских санкций возрастает. А уж если победит Д. Байден, то это будет совсем очевидным.

    В-третьих, российская экономика слаба, ее структурные особенности на этапе выхода из коронавирусного кризиса станут не ее преимуществом, а огромным недостатком. Поясню, что я имею ввиду. Российская экономика отличается небольшой долей малого и среднего бизнеса, и значительной долей крупных производств непрерывного цикла из сырьевого сектора. Эти производства не закрывались и не будут закрываться в периоды локдаунов. Именно поэтому, кстати, российская экономика пока относительно неплохо выглядела на фоне других экономик. Но, по мере того, как мировая экономика, побуждаемая к этому пандемией, будет уходить от модели возрастающего потребления сырьевых ресурсов, российская экономика будет чувствовать себя плохо. Слабая экономика – слабая национальная валюта.

    Какие там 72,4 рубля за доллар США? Очень хочется спросить: сами-то верите? Хочется? Ну, знаете ли, мало ли что кому хочется.

    Не 72,4 рубля за доллар США нас ждут в 2021 году, а не менее 90 рублей. Правительство не может, не имеет право так вводить в заблуждение тех, кому важен курс рубля. Правда, власти неоднократно заявляли, что стоимость доллара США в рублях людей не интересует. Удивительное непонимание того, что интересует, а что не интересует людей. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Росія економіка санкції
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