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    Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників

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    Швейцарія розширила санкції проти Білорусі - Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників
    Швейцарія розширила санкції проти Білорусі

    Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну

    Швейцарська конфедерація додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.

    Про це повідомляє Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

    «Федеральний департамент економіки змінив перелік осіб, доданих до постанови про заходи проти Білорусі. До списку додано 40 осіб», – зазначає пресслужба держсекретаріату країни.

    Санкції вступили в силу в 18:00 13 жовтня 2020 року. Вони передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

    До слова, Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Як відомо, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.

    Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

    Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

    Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

    Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.

    Білорусь санкції Швейцарія політика
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