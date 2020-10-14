Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників



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Швейцарія розширила санкції проти Білорусі

Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну

Швейцарська конфедерація додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.

Про це повідомляє Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

«Федеральний департамент економіки змінив перелік осіб, доданих до постанови про заходи проти Білорусі. До списку додано 40 осіб», – зазначає пресслужба держсекретаріату країни.

Санкції вступили в силу в 18:00 13 жовтня 2020 року. Вони передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.

До слова, Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі.

Як відомо, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.

Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.

Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.

Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.