Швейцарія додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників
Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну
Швейцарська конфедерація додала до санкційного списку 40 білоруських чиновників.
Про це повідомляє Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).
«Федеральний департамент економіки змінив перелік осіб, доданих до постанови про заходи проти Білорусі. До списку додано 40 осіб», – зазначає пресслужба держсекретаріату країни.
Санкції вступили в силу в 18:00 13 жовтня 2020 року. Вони передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд в країну.
До слова, Україна приєднається до санкцій ЄС проти Білорусі.
Як відомо, ЄС допускає включення Лукашенка до санкційного списку.
Нагадаємо, що Латвія та Естонія відкликали своїх послів з Білорусі.
Разом з тим, вже стало відомо, що Литва вирішила відкликати свого посла з Мінська для консультацій.
Крім того, ряд країн Євросоюзу почали відкликати своїх послів з Білорусі.
Як повідомлялося, Польща та Литва відкликали частину своїх дипломатів з Білорусі.