В Україні запрацювала перша білоруська онлайн-школа

Організаторка школи - білоруська акторка та лідерка рок-гурту Naka Анастасія Шпаковська

В Україні почала працювати перша білоруська онлайн-школа, яку організували білоруські біженці. Ця школа зможе видавати документи державного зразка України.

Про це повідомила організаторка школи, білоруська акторка та лідерка рок-гурту Naka Анастасія Шпаковська.

«Друзі, я ділюсь чудовими новинами. Ми стартуємо з нашою першою в Україні білоруською онлайн-школою. Такою потрібною і важливою для білоруських дітей», ㅡ сказала Шпаковська.

В інтерв'ю «Радіо Свобода» вона розповіла, що школа перший тиждень працює у тестовому режимі. Наразі у ній всього двоє учнів — діти самої Шпаковської, проте до них вже у понеділок (9 листопада) зможуть долучитися інші діти.

Білоруська онлайн-школа юридично приєднана до двох приватних українських шкіл. Викладачі цих закладів викладатимуть основну навчальну програму для учнів російською мовою. Шпаковська пояснює ㅡ це тому, що зараз важко знайти українського вчителя, який би викладав українську шкільну програму білоруською мовою.

«З інших предметів у нас є лише два варіанти ㅡ або російська, або українська мова викладання. Ми вибрали російську, бо діти вже вчились російською мовою в Білорусі», ㅡ сказала Шпаковська.

Залучення українських викладачів дозволить учням онлайн-школи отримати український сертифікат державного рівня. Організаторка зазначила, що у школі будуть сформовані класи з 4 по 10 з поглибленим вивченням математики, англійської мови та програмування.

Незгодні з режимом Олександра Лукашенка білоруси вирішили втекти від переслідувань до України. Загалом виїжджають найактивніші люди: студенти, фахівці IT та інтелігенція.

До відома, люди виїжджають з Білорусі через тиск влади та масові протести, які відбуваються вже третій місяць. Протестувальники обурені офіційними результатами президентських виборів. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Учасники протестів, як і низка країн Євросоюзу, США, Велика Британія, Канада та Україна, не визнають цих результатів.