Юлія Мендель розповіла, чому сфотографувалася зі стрічкою Russia Today

Прессекретарка президента розповіла про свій образ для Halloween-вечірки

Прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що її фотографія зі стрічкою із символікою російського пропагандистського телеканалу Russia Today не була фотошопом, а дійсно мала місце у 2016 році. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона пояснила цю фотографію створенням негативного образу російської журналістки. «Кілька років тому на Halloween-вечірці з журналістами з міжнародних видань я перевдяглася в найстрашніший тоді медіа-образ - працівниці Russia Today. Образ настільки лякав, що його навіть ретвітили іноземці. Цьогоріч найстрашнішим має бути образ судді. Особливо - Конституційного суду… Костюми пропагандистів і справді личать тільки на Halloween. Наше завдання - зробити так, аби серед цих костюмів не було українських служителів Феміди», - вважає речниця президента.

Юлія Мендель

Як зазначає видання «Детектор», фотографію Юлії Мендель зі стрічкою «RT Russia Today» у жовтні 2019 року оприлюднив у соцмережах блогер Андрій Дзиндзя. За його словами, світлину було зроблено 28 жовтня 2016 року. У сомережах активно обговорювали це фото, багато хто вважав, що воно відредаговане фотошопом. Тоді речниця президента публічно не відреагувала на появу фотографії.