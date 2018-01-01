Кабмін направив на перевірку подання на звільнення Насірова
- Сьогодні, 15:19
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Уряд ухвалить рішення щодо відставки Насірова після подання Національного агентства з питань держслужби
Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, відстороненого від виконання службових обов'язків. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
«Є подання міністра фінансів щодо голови ДФС. Ми направляємо це зараз на вищий корпус державної служби, відповідно до закону. Закон передбачає процедуру: внесення на держслужбу, держслужба вносить подання уряду, уряд приймає рішення», - сказав Гройсман.
Нагадаємо, подання про звільнення Насірова зробив міністр фінансів України Олександр Данилюк.
Раніше Данилюк заявляв, що Насіров має подвійне громадянство, що є порушенням закону про держслужбу.
19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.
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Джерело: Укрінформ