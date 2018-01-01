Кабмін направив на перевірку подання на звільнення Насірова

Уряд ухвалить рішення щодо відставки Насірова після подання Національного агентства з питань держслужби

Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, відстороненого від виконання службових обов'язків. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Є подання міністра фінансів щодо голови



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вирішується питання про відставку Романа Насірова з посади голови ДФС

Уряд ухвалить рішення щодо відставки Насірова після подання Національного агентства з питань держслужби

Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, відстороненого від виконання службових обов'язків. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Є подання міністра фінансів щодо голови ДФС. Ми направляємо це зараз на вищий корпус державної служби, відповідно до закону. Закон передбачає процедуру: внесення на держслужбу, держслужба вносить подання уряду, уряд приймає рішення», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, подання про звільнення Насірова зробив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Раніше Данилюк заявляв, що Насіров має подвійне громадянство, що є порушенням закону про держслужбу.

19 січня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави Насірову на два місяці.

Читайте також матеріал «Главкома»: Чарівна ковдра Насірова. Історія зцілення головного фіскала України

Джерело: Укрінформ