Міністр фінансів вніс подання на звільнення Насірова

Напередодні Гройсман пообіцяв винести на розгляд уряду питання звільнення Насірова, як тільки його отримає

Олександр Данилюк подав до Кабінету міністрів подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. «Так, я подав подання в КМУ на звільнення Романа Насірова», - сказав Данилюк в коментарі українським ЗМІ. «Вже рік як має місце порушення закону з боку Насірова і потрібно поставити крапку в цій



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Роман Насіров і Олександр Данилюк

Напередодні Гройсман пообіцяв винести на розгляд уряду питання звільнення Насірова, як тільки його отримає

Олександр Данилюк подав до Кабінету міністрів подання на звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

«Так, я подав подання в КМУ на звільнення Романа Насірова», - сказав Данилюк в коментарі українським ЗМІ.

«Вже рік як має місце порушення закону з боку Насірова і потрібно поставити крапку в цій історії», - додав міністр.

На питання про те, що далі, чи планує міністр оголошувати конкурс на нового голову ДФС Данилюк зазначив: «Оголошення конкурсу - це рішення Кабміну».

«Я сподіваюсь, що питання про звільнення Насірова Кабмін розгляне найближчим часом, можливо, на наступному засіданні уряду» - сказав міністр.

У середу прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв винести на розгляд уряду питання звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, як тільки його отримає.

Нагадаємо, 16 січня Данилюк повідомив, що має намір на засіданні уряду 17 січня підняти питання про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС.

Міністр вважає неприпустимим те, що «людина, яка вже стала символом корупції та відкрито порушила закон про державну службу, маючи не тільки українське громадянство, формально залишається головою ДФС вже майже рік з моменту відсторонення».

Також Данилюк висловив занепокоєння рішенням Кабінету міністрів щодо скасування деяких актів, які стосувалися Державної фіскальної служби.

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Джерело: Економічна правда