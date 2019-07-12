Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря



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Суд вирішує питання про наявність правових підстав для вживання заходів щодо забезпечення позову

Київська Патріархія УПЦ КП просить суд заборонити передавати іншим особам у користування будинки Михайлівського Золотоверхого монастиря, а також інші об’єкти нерухомого майна. Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«До Окружного адміністративного суду надійшло клопотання від Київської Патріархії УПЦ КП про забезпечення позову, де позивач, зокрема, просить суд заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам деяких об’єктів нерухомого майна, якими наразі користується позивач», - вказали у суді.

Як вказано, зокрема, позивач просить суд заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-якій дії щодо припинення користування позивачем будинками Михайлівського Золотоверхого монастиря та Церквою Успіння Богородиці Пирогощої. Водночас, позивач просить заборонити КМР та КМДА вчиняти будь-які дії щодо передачі в користування іншим особам, крім Київської Патріархії УПЦ КП, зазначених об’єктів нерухомого майна.

Також зазначається, що позивач просить суд заборонити суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань проводити будь-які реєстраційні дії щодо відомостей, що містяться в ЄДР, у тому числі, але не виключно, скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно релігійних організацій:

«Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату»,

Свято-Феодосіївський чоловічий ставропігійний монастир міста Києва УПЦ КП,

Видубицький чоловічий монастир Київської Єпархії УПЦ КП,

релігійна громада парафії Святого рівноапостольного великого князя Володимира Київської Єпархії УПЦ КП у Шевченківському районі міста Києва.

«Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову», - вказали в ОАСК.

У суді також вказали, що нещодавно до ОАСК надійшов позов до Мінкульту щодо скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату», а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП.

«Нині суд залишив зазначену позовну заяву без руху та встановив позивачу п'ятиденний строк, з дня отримання відповідної ухвали, для усунення недоліків позовної заяви, оскільки вона була подана з порушеннями вимог ст. 160 КАСУ», - додали в ОАСК.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.