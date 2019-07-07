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    Думки вголос

    Філарета треба запам'ятати таким, яким він був за часів вчинків гідності і честі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Філарета треба запам'ятати таким, яким він був за часів вчинків гідності і честі

    Патріарх Філарет дав інтерв'ю російським пропагандистам «Росія 24» і виступив проти Томосу і Православної церкви України

    Мовою оригіналу

    Почетный патриарх Филарет дал интервью российским пропагандистам из телеканала «Россия 24», которые десятки лет выступали против украинской православной церкви и против самого Филарета, и в этом интервью Филарет оскорбил предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, которого сам же и выдвинул на этот пост, и выступил против Томоса, за который он сам же ранее боролся и получил звание Герой Украины.

    «Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я - буду Патриархом», заявил Филарет.

    «Хвороба змінила його невпізнанно. Ззовні нібито все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоби НАШ Патріарх давав інтерв‘ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібне - щоби далі руйнувати Україну. Хвороба зробила його фактичним союзником Москви у боротьбі проти Томосу» - считает отец Евстратий Зоря.

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    Человека вознесли наверх, общество дало ему уважение и почет, потому что все думали, что он свою жизнь боролся за принципы.

    А он кинул в свое детище кусок дерьмо, чтобы показать, что боролся за кресло во власти.

    Лечится ли такое?

    Думаю, Человек, прошедший через столь многие испытания, не выдержал, у него оказался свой предел. Надо запомнить его таким, каким он был во времена поступков достоинства и чести.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Філарет церква Українська православна церква релігія православна церква томос Епіфаній
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