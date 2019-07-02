УПЦ КП просить суд поновити статут організації



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Почесний патріарх Філарет Фото: Главком

Разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства культури про статути УПЦ КП

Суд просять скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату. Позивачем виступила УПЦ КП, повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, до якого надійшов позов.

«В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України про скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції Статуту релігійної організації «Київської патріархії Української Православної Церкви», а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП. Позивачем вказано Українську Православну Церкву Київського Патріархату», - йдеться в повідомленні.

Водночас, разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.