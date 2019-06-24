Собор УПЦ оприлюднив санкції проти Філарета (документ)



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24 червня відбулось засідання Священного Синоду ПЦУ Фото Михайла Глуховського, Главком

У Святійшого патріарха забрали єпархію за спроби відновити УПЦ КП

У Києві в понеділок, 24 червня, відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної церкви України. Одним із головних питань засідання, яке розглядалося, стосувалося так званого помісного Собору «УПЦ КП», який організував Почесний патріарх ПЦУ Філарет.

Отже, на Священний Синод, зокрема постановив:

1. Перепідпорядкувати усі парафії Філарета Епіфанію.

2. Відлучити єпископів, які підтримали Філарета.

3. Забрати єпархію у Філарета.

Як повідомляє кореспондент Главкома, до журналістів вийшов Євстратій (Зоря), який заявив, що відтепер є офіційним речником Української православної церкви.

Він повідомив також про таке рішення Синоду: «Почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату ПЦУ, однак втратив канонічні права та обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією».

Євстратій Зоря зазначив, що Українська православна церква не сприймає рішень Філарета. «Те, що заявляє Філарет щодо належності своєї до ПЦУ, православною церквою не сприймається, це просто думка Філарета і його однодумців», - додав він.

Також речник УПЦ запевнив, що Почесний патріарх й надалі служитиме у Володимирському соборі у Києві.

Рішення Синоду підтримано одноголосно, зазначив Євстратій Зоря.

Раніше повідомлялося, що засідання Синоду Української православної церкви 24 червня відбудеться без почесного патріарха Філарета.

24 червня Філарет провів «помісний собор», на якому відновив існування УПЦ КП та не визнав Томос. На з’їзд прибули всього кілька ієрархів з понад 40, які раніше належали до УПЦ КП.

На початку червня Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Така заява Вселенського патріарха була спричинена конфліктом між ієрархами новоствореної Української православної церкви. Почесний патріарх Філарет вважає, що в Україні досі існує УПЦ Київського патріархату. Митрополит Епіфаній це заперечує, посилаючись на рішення самого Філарета, який 15 грудня підписав постанову «помісного Собору УПЦ КП», яка передбачала фактичну ліквідацію УПЦ КП.







