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    Кабмін підтримав запровадження безвізу із ще однією країною

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    Маршаллові острови стануть ближчими для українців - Кабмін підтримав запровадження безвізу із ще однією країною
    Маршаллові острови стануть ближчими для українців

    Уряд проголосував за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами

    Кабінет міністрів України підтримав запровадження безвізового режиму із Маршалловими островами.

    Про це у п’ятницю ввечері повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

    «Щойно на засіданні Кабміну ми проголосували за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами», - написав міністр у Telegram.

    Нагадаємо, 13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасували візові режими.

    Також нещодавно Україна узгодила безвізовий режим зі Шрі-Ланкою.

    До слова, президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.

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