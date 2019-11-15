Кабмін підтримав запровадження безвізу із ще однією країною
Маршаллові острови стануть ближчими для українців
Уряд проголосував за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами
Кабінет міністрів України підтримав запровадження безвізового режиму із Маршалловими островами.
Про це у п’ятницю ввечері повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
«Щойно на засіданні Кабміну ми проголосували за рішення про введення безвізу з Маршалловими островами», - написав міністр у Telegram.
Нагадаємо, 13 листопада Україна і острівна держава у Карибському морі Домініка скасували візові режими.
Також нещодавно Україна узгодила безвізовий режим зі Шрі-Ланкою.
До слова, президент Володимир Зеленський сподівається на продовження розгляду Японією питання щодо безвізового режиму для українців.