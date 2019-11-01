Вільний роумінг та промисловий безвіз: у МЗС назвали плани співпраці з ЄС



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У МЗС України хочуть, щоб до безвізового режиму з ЄС додався ще й вільний роумінг

За словами глави МЗС, постійно ведеться робота щодо розширення співпраці з Євросоюзом, зокрема щодо вільного роумінгу для українців в Європі

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що найближчим часом українцям планують додати до безвізу вільний роумінг в країнах-членах ЄС, а також спростити обіг товарів.

Про це він сказав у інтерв’ю ТСН.

За словами глави МЗС, постійно ведеться робота щодо розширення співпраці з Євросоюзом, зокрема щодо вільного роумінгу для українців в Європі.

«Ми хотіли б, щоб до нашого безвізового режиму, яким дійсно майже 3 мільйони українців скористались, вже відчули на собі, як це, коли ти береш паспорт, купуєш квиток і вже летиш, додався ще й вільний роумінг. Це те, чим насолоджуються всі європейські країни і чого українцям все ще не вистачає. Ви самі бачите, наскільки високі ціни, як тільки ми перетинаємо кордон України. Ми хотіли би, щоб у українців був як вільний перетин, так і вільні комунікації», - зазначив Пристайко.

Також, як переконує міністр, Україна «впритул підійшла для так званого промислового безвізу».

«Це можливість для наших компаній постачати товари зі значно простішими стандартами, для того, щоб наші товари заходили (до ЄС) більш вільно. Ми постійно працюємо над справедливим розподілом квот на ринках ЄС, тобто дати нашим виробникам, українським компаніям можливість пробиватись там. Ви знаєте, що нам вдалося переорієнтувати нашу економіку і фактично більше 60%, за різними оцінками, 62% нашого експорту ідуть на 500-мільйонний ринок ЄС», - додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна домовляється з Молдовою про безкоштовний роумінг.