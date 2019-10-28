Кабмін погодив призначення п’ятьох голів ОДА
Уряд ухвалив низку кадрових питань
Сьогодні Кабінет міністрів України на своєму виїзному засіданні у м. Маріуполь Донецької області схвалив низку кадрових питань, передає пресслужба уряду.
Зокрема, уряд призначив Біденка Артема Ігоровича державним секретарем Міністерства культури, молоді та спорту.
Також прийнято рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків голови Державного агентства водних ресурсів України на Хорєва Михайла Юрійовича.
Крім цього, уряд погодив призначення головами ОДА:
- Волинської — Погуляйка Юрія Михайловича;
- Полтавської — Синєгубова Олега Васильовича;
- Сумської — Пащенко Інну Олексіївну;
- Хмельницької — Габінета Дмитра Анатолійовича;
- Чернівецької — Осачука Сергія Дмитровича.
Також звільнено: заступника Міністерства розвитку громад і територій — Кругляка Едуарда Борисовича, заступника міністра інфраструктури — Лавренюка Юрія Федоровича, Голову Державного агентства водних ресурсів — Овчаренко Ірину Іванівну.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський призначив нового очільника Київської ОДА.