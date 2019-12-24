Кабмін призначив заступником міністра охорони здоров'я Ляшка, - депутат Гончаренко



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Новопризначений заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко

Раніше Віктор Ляшко займав посаду заступника директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я

Кабінет Міністрів призначив Віктора Ляшка на посаду заступника міністра охорони здоров'я. Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко із фракції «Європейська солідарність».

Раніше Ляшко займав посаду заступника директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомлялось, 18 грудня Кабмін звільнив Младену Качурець із посади заступника міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, напередодні міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в наступному році Міністерство охорони здоров'я планує покращити механізми холодового ланцюга в закладах первинної меддопомоги задля збереження вакцин, опрацювати зміни до законодавства щодо розширення переліку вакцин, запровадити відділення імунопрофілактики у регіональних центрах громадського здоров’я.

До слова, народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина вважає, що команда міністерки Скалецької не збирається продовжувати медреформу.

В інтерв’ю «Главкому» нардеп нагадала, що через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.