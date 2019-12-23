Скалецька розповіла про плани Міністерства охорони здоров’я на 2020 рік



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Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька

Один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни

У наступному році Міністерство охорони здоров'я планує покращити механізми холодового ланцюга в закладах первинної меддопомоги задля збереження вакцин, опрацювати зміни до законодавства щодо розширення переліку вакцин, запровадити відділення імунопрофілактики у регіональних центрах громадського здоров’я.

Про це на круглому столі, присвяченому питанням імунопрофілактики сказала міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

«У 2020 році ми налаштовані на врегулювання питання покращення механізмів холодового ланцюга в закладах первинної медичної допомоги. Це там, де проводиться найбільша кількість щеплень. На сьогодні маємо заклади, в яких холодильники були закуплені ще в 70-х роках. Одне з поставлених завдань — переглянути табелі оснащення і зробити максимальний аудит для місцевої влади для з’ясування ситуації, де є потреба у забезпеченні і покращенні ситуації з холодовим ланцюгом», - сказала Скалецька.

За її словами, МОЗ планує запропонувати Національній службі здоров'я (НСЗУ) однією з умов контрактування закладів «первинки» зробити обов'язкову наявність обладнання, що дозволяє зберігати вакцини. Окрім цього, міністр наголосила на відповідальності місцевих органів влади за матеріальне забезпечення закладів охорони здоров'я.

«Центральна влада і НСЗУ оплачують послуги, а утримання закладів — це відповідальність місцевої влади», - сказала Скалецька.

Вона поінформувала, що до кінця 2019 року в кожній області створять регіональні центри громадського здоров'я, де будуть відділення імунопрофілактики. «Фахівці, які працюватимуть у цих відділеннях, будуть займатися плануванням, моніторингом, відслідковувати стан охоплення», - додала Скалецька.

Вона зазначила, що є проблема в отриманні медичної статистики, зокрема, інформації про динаміку проведення щеплень, а це ускладнює прийняття рішень.

«Сподіваюся, що введення електронних комунікацій дасть можливість швидше реагувати», - сказала Скалецька.

Окрім цього, за її словами, МОЗ хоче розширити перелік вакцин, закуплених за державний кошт. «Ми проводимо економічні розрахунки для обґрунтування внесення змін до законодавства з метою розширення доступу населення до вакцин за державний кошт», - уточнила Скалецька.

Вона зазначила, що започаткування у 2018 році трирічного планування закупівлі вакцин дає можливість закуповувати їх за зниженими цінами, а це дозволяє розширити перелік вакцин, які українці зможуть отримувати за державний кошт.

Також Скалецька повідомила, що в Україну може повернутися глобальний альянс з вакцин і імунізації GAVI, в такому випадку ми зможемо розраховувати на технічну підтримку модернізації обладнання зі збереження вакцин.

У найближчих планах МОЗ — розроблення та реалізація плану з викорінення кору та краснухи на території України, підтримка інформаційних кампаній щодо щеплення, особливо в регіонах, продовження практики тренінгів для лікарів, які, зокрема, організовує UNISEF.

Вона нагадала, що один із пріоритетів уряду — охоплення вакцинацією 95% населення країни. Також МОЗ переглянув перелік протипоказань до щеплень, що мало спростити роботу фахівців на місцях.

До слова, народний депутат з фракції «Голос», член парламентського комітету з питань охорони здоров’я, ексзаступниця міністра охорони здоров’я Ольга Стефанишина вважає, що команда міністерки Скалецької не збирається продовжувати медреформу.

В інтерв’ю «Главкому» нардеп нагадала, що через чотири місяці має розгорнутися найважчий етап медичної реформи і «виникає ключове питання – хто буде її реалізовувати», адже один з лідерів медреформи звільнився.

Як повідомлялося, 29 серпня Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров'я.

Згодом, 4 вересня Скалецька попередила майбутніх заступників про жорсткі правила роботи.

Джерело: Укрінформ