«На компроміс із совістю не піду». Із МОЗ звільняється заступниця міністра



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Младена Качурець була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 11 вересня 2019 року

У своєму дописі Качурець наголосила, що в МОЗ досі не затверджений розподіл обов’язків між заступниками, через що вони не можуть повноцінно реалізовувати свої повноваження

Заступник міністра охорони здоров'я Младена Качурець написала заяву про звільнення з МОЗ за власним бажанням.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняла рішення про відставку. Відповідну заяву подано керівництву», - написала Качурець.

Вона зазначила, що має намір і надалі працювати над «втіленням ідей, що лежать в основі трансформації системи», але не з цим складом Міністерства охорони здоров'я.

«Трохи більше трьох місяців тому я погодилась стати заступником міністра охорони здоров’я. Погодилася, бо була переконана, що нове політичне керівництво міністерства, як і було задекларовано перед журналістами, прийме естафету трансформації охорони здоров’я та спільно із сильною командою держслужбовців продовжить втілювати заплановане. Погодилася, бо впродовж кількох років досліджувала системи допуску до професії лікаря, а весну і літо 2019 присвятила проведенню публічних консультацій зі стейкхолдерами щодо впровадження такої системи в Україні, підготовці та погодженню Концепції професійного ліцензування лікарів, напрацюваннями рекомендацій щодо основних положень відповідного закону та реалізації нового регулювання системи безперервного професійного розвитку», - написала вона.

Качурець зазначила також, що міністерку Скалецьку знає із студентських років та вірила, що та «розуміє необхідність приймати часом непопулярні, але потрібні рішення, усвідомлює важливість командної роботи».

«Однак вже з перших днів після призначення стало зрозуміло, що про командну роботу та формування спільної політичної позиції не йдеться. Всі спроби ініціювати налагодження такої роботи, зібратися разом з командою заступників та керівниками підрозділів МОЗ, визначити стратегічне бачення, обговорити ключові політичні рішення та курс – щоб кожен в Міністерстві розумів мету і логіку тих чи інших кроків - ігнорувалися або блокувалися. Я як заступник міністра не бачила та не брала участі в опрацюванні та погодженні документа, який ліг в основу Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Для більшості працівників в МОЗ ухвалений документ з визначеними цілями став несподіванкою», - зазначила чиновниця.

У своєму дописі Качурець наголосила, що в МОЗ досі не затверджений розподіл обов’язків між заступниками, через що вони не можуть повноцінно реалізовувати свої повноваження.

«Залишатись надалі на посаді для мене з багатьох причин - це компроміс із совістю, на який я не піду», - резюмувала Качурець.

Младена Качурець була призначена на посаду заступника міністра охорони здоров'я 11 вересня 2019 року.

Днями колишня заступниця Супрун назвала прізвище людини, яка насправді сьогодні керує українською медициною. Стефанишина стверджує, що всією українською медициною зараз керує голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. Зокрема, депутатка в інтерв’ю «Главкому» наголосила, що після того, як 24 листопада очільник Національної служби здоров’я Олег Петренко написав заяву на звільнення, вона на засіданнях комітету піднімала питання щодо помилковості та недоцільності звільнення «одного з лідерів медичної реформи». Проте, за словами Стефанишиної, «толку від того не було».

Раніше керівник директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко заявила, що до кінця року звільниться з Мінінстерства охорони здоров'я разом з практично усією командою.

Напередодні повідомлялося, що у МОЗ хочуть забути про Супрун і її команду. Колишня керівниця Міністерства охорони здоров’я заявила, що з сайту міністерства зникли всі згадки про її команду.

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