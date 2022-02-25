Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України

Фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком

Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.

– Ми ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану, – сказав він.

Денис Шмигаль додав, що фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком задля здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту.

Він наголосив, що на сьогодні уряд працює відповідально, а президент Володимир Зеленський повною мірою керує ЗСУ.

– Ми працюватимемо цілодобово, щоб наші військові були забезпечені, щоб наша економіка працювала на потреби нашої армії, – сказав Денис Шмигаль.

Кабінет міністрів на 30 днів призупинив експорт препаратів крові з 25 лютого. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні, повідомляє «Главком».

«Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення. Разом – до перемоги!» – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба відомства.