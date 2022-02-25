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    Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України

    Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України
    фото з відкритих джерел

    Фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком

    Уряд ухвалив необхідні рішення щодо фінансування критичного імпорту в Україну.

    Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресбрифінгу.

    – Ми ухвалили необхідні розпорядження для проведення платежів за переліком товарів так званого критичного імпорту – товарів, які критично необхідні державі для забезпечення життєдіяльності ЗСУ, життєдіяльності в умовах воєнного стану, – сказав він.

    Денис Шмигаль додав, що фінансово-економічний блок уряду працює разом з Нацбанком задля здійснення платежів за так званим переліком критичного імпорту.

    Він наголосив, що на сьогодні уряд працює відповідально, а президент Володимир Зеленський повною мірою керує ЗСУ.

    – Ми працюватимемо цілодобово, щоб наші військові були забезпечені, щоб наша економіка працювала на потреби нашої армії, – сказав Денис Шмигаль.

    Кабінет міністрів на 30 днів призупинив експорт препаратів крові з 25 лютого. Відповідне розпорядження ухвалене сьогодні, повідомляє «Главком».

    «Вся кров, яку здають донори, буде використовуватися виключно в Україні і виключно для порятунку бійців української армії і мирного населення. Разом – до перемоги!» – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, якого цитує пресслужба відомства.

    Теги: ЗСУ уряд Денис Шмигаль
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    Кабмін проплатив товари критичного імпорту для України