Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей

Кабінет міністрів створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

Гончарук зазначив, що лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей.

«До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку», - уточнив він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра юстиції України Олександр Банчук розповідав, що Фонд відшкодування коштів потерпілим від насильницьких злочинів почне працювати у 2021 році. За надходженнями такий фонд становитиме приблизно 200-300 млн грн на рік.

Зазначимо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №10118 «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», яким передбачається відповідальність за цькування на роботі.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в другому читанні закон про протидію булінгу 18 грудня 2018 року.