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    Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства

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    Кабмін створив Фонд відшкодування постраждалим від насильства

    Лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей

    Кабінет міністрів створив Фонд для надання соцдопомоги потерпілим від насильницьких злочинів. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своєму Telegram-каналі.

    Гончарук зазначив, що лише торік від насильства в Україні постраждали 24 тис. людей.

    «До Фонду надходитимуть кошти від покарання у вигляді штрафів, а також судових зборів у разі ухвалення судом обвинувального вироку», - уточнив він.

    Нагадаємо, раніше заступник міністра юстиції України Олександр Банчук розповідав, що Фонд відшкодування коштів потерпілим від насильницьких злочинів почне працювати у 2021 році. За надходженнями такий фонд становитиме приблизно 200-300 млн грн на рік.

    Зазначимо, що у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №10118 «про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії мобінгу», яким передбачається відповідальність за цькування на роботі.

    Нагадаємо, Верховна Рада схвалила в другому читанні закон про протидію булінгу 18 грудня 2018 року.

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    Кабмін Верховна Рада закон булінг Олексій Гончарук
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