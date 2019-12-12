Булінг у школі: у Києві перед судом вперше постане агресивна вчителька



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Керівництво школи охарактеризувало вчительку як схильну до агресивних дій (фото ілюстративне)

Відносно педагога складено три адміністративні протоколи, які направлені до суду для прийняття рішення

Столичні правоохоронці виявили факт булінгу у школі з боку вчителя.

Так, до поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі, з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя, яке відобразилось у цькуванні, безпідставних звинуваченнях та приниженні особистості школярів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Працівники сектора ювенальної превенції встановили, що вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття. Окрім цього, факт психологічного тиску відбувся по відношенню ще до двох дітей.

Керівництво школи факт булінгу підтвердило, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вирази по відношенню до колег, батьків та дітей.

Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та один за ст. 173-4 (Булінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення та направили їх для прийняття рішення до Подільського суду міста Києва.

Раніше у столиці виявляли лише факти булінгу з боку дітей.

Як повідомлялося, за дев’ять місяців дії законопроєкту про боротьбу з булінгом у школах поліцейські Київської області зареєстрували 29 адміністративних протоколів. Із них 24 протоколи склали на дорослих осіб, у п’яти випадках — порушниками стали неповнолітні.