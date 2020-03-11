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    Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня

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    <span>Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів</span> - Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня
    Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів

    Уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення температурного скринінгу на відстані в міжнародному аеропорту «Бориспіль»

    Кабінет міністрів заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

    «На засіданні Кабінету міністрів 11 березня прийнято рішення виділити 100 млн гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також для поповнення Держрезерву.

    Водночас для виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідемічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення», - сказано в ньому.

    Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення температурного скринінгу на відстані в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    Як повідомлялось, Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

    Крім того, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

    До цього «Главком» писав, що в Києві вводиться карантин, в зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.

    Кабмін експорт Україна карантин уряд населення коронавірус
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