Кабмін заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня



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Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів

Уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення температурного скринінгу на відстані в міжнародному аеропорту «Бориспіль»

Кабінет міністрів заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

«На засіданні Кабінету міністрів 11 березня прийнято рішення виділити 100 млн гривень на першочергову закупівлю засобів індивідуального захисту для поточних потреб міністерств, відомств і служб, а також для поповнення Держрезерву.

Водночас для виконання цього рішення до 1 червня заборонити експорт товарів протиепідемічного призначення, щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення», - сказано в ньому.

Також уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення температурного скринінгу на відстані в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як повідомлялось, Кабмін ввів всеукраїнський карантин до 3 квітня.

Крім того, Україна може обмежити роботу прикордонних пунктів пропуску з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України отримало 43 підозри на коронавірус, один зразок ще досліджують.

До цього «Главком» писав, що в Києві вводиться карантин, в зв'язку з цим забороняється проведення масових заходів і закриваються школи.