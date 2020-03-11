Столична влада роз’яснює введення протиепідемічних заходів у Києві трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві обмежується проведення масових заходів, вводиться карантин у школах і дитячих садочках

Столична влада проводить пресбрифінг щодо введення у Києві протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу.

Спікери:

перший заступник голови КМДА Микола Поворозник;

заступник голови КМДА Валентин Мондриївський;

начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).