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    На закритому засіданні уряд прийняв низку кадрових рішень, - депутат

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    Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів - На закритому засіданні уряд прийняв низку кадрових рішень, - депутат
    Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів

    Засідання Кабміну зроблять відкритими для журналістів

    На закритому засіданні уряд прийняв низку кадрових рішень. Серед найбільш цікавих - голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Юрій Васильченко. Про це повідомила депутатка віл «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар у Facebook.

    Крім того, представником уряду в парламенті призначено Василя Мокана.

    «У відповідь на звернення депутатів від ЄС щодо неприпустимості закритих засідань в таких кризових умовах, прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання КМУ для журналістів», - написала Сюмар.

    Раніше повідомлялось, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Олена Шуляк залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній РадіДепутатка додала, що після відставки уряду Гончарука їй важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї.

    Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

    Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

    Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.


    Кабмін ЄС міністр депутат Вікторія Сюмар уряд Денис Шмигаль
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