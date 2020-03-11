На закритому засіданні уряд прийняв низку кадрових рішень, - депутат



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Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання Кабміну для журналістів

Засідання Кабміну зроблять відкритими для журналістів

На закритому засіданні уряд прийняв низку кадрових рішень. Серед найбільш цікавих - голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Юрій Васильченко. Про це повідомила депутатка віл «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар у Facebook.

Крім того, представником уряду в парламенті призначено Василя Мокана.

«У відповідь на звернення депутатів від ЄС щодо неприпустимості закритих засідань в таких кризових умовах, прем’єр Денис Шмигаль пообіцяв відкрити засідання КМУ для журналістів», - написала Сюмар.

Раніше повідомлялось, що народний депутат від фракції «Слуга народу» Олена Шуляк залишає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Депутатка додала, що після відставки уряду Гончарука їй важко переключитися на новий лад, інші урядові програми та ідеї.

Як повідомлялося, 4 березня на позачерговому засіданні Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів, який був запропонований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. У новому уряді Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Перед цим Рада проголосувала за відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. За його відставку проголосували 353 депутати.

Того ж дня депутати проголосували за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля. За кандидатуру Шмигаля проголосував 291 депутат.



