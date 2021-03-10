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    Кабмін затвердив главу комісії з ліквідації ДАБІ

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    Раніше уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави ДАБІ Сергія Галцина замість Ірини Король - Кабмін затвердив главу комісії з ліквідації ДАБІ
    Раніше уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави ДАБІ Сергія Галцина замість Ірини Король
    Фото з відкритих джерел

    Раніше Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області

    Кабінет Міністрів України затвердив т.в.о. глави Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Сергія Галіцина на посаду голови ліквідаційної комісії відомства.

    Відповідну постанову №183 від 3 березня оприлюднено на сайті уряду.

    Як повідомлялося, Кабмін призначив тимчасовим виконувачем обов'язків глави ДАБІ Сергія Галцина замість Ірини Король.

    Раніше Галіцин обіймав посаду директора департаменту ДАБІ в Луганській області.

    Нагадаємо, що у лютому ДБР провело обшуки у керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції. Досудове розслідування ведеться за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державних органів під час видачі дозвільних документів на будівництво (ч. 2 ст. 364 КК України)», - йдеться у повідомленні.

    Того ж дня Кабінет міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергія Галіцина. Уряд також визнав таким, що втратило дію, розпорядження від 26 жовтня 2020 року про призначення Ірини Король т.в.о. голови ДАБІ.

    Крім того, екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук. За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

    Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили три повістки. Він зазначав, що справа стосується «підробки диплома, якої не було».

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    Теги: Кабмін реформа будівництво ДАБІ уряд
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