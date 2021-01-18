Король і свита. Хто насправді царює в ДАБІ?

Одна з ключових галузей економіки вже рік як паралізована

Державна архітектурно-будівельна інспекція – найважливіший орган, який видає дозволи на будівництво об'єктів, а потім ці ж об'єкти і приймає. А ще, за загальним визнанням експертів і чиновників, – це один з найбільш корумпованих державних органів в Україні.

Президент Володимир Зеленський називав його «корупційним кліщем», прем'єр-міністр Денис Шмигаль – «коренем корупції». Горезвісний хабарний тариф ДАБІ – «5 доларів за квадратний метр» – став справжнім мемом.

У березні 2020-го уряд за дорученням глави держави приступив до реформи ДАБІ. Як на зло, у п'ятницю 13-го...

Коли реформа – для проформи

Формально інспекцію ліквідували і створили на її базі три нові служби – Державну сервісну службу містобудування (мала зайнятися реєстрацією в сфері будівництва), Держагентство технічного регулювання (технічне регулювання) і Держінспекцію містобудування (нагляд і контроль за будівництвом).

Ідеологами розпіареної в ЗМІ реформи стали на той момент заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов і його радник, а разом з тим – одіозний забудовник Володимир Родін (співвласник компанії Building Development Holding).

За ними «маячіли» силуети керівника профільного парламентського комітету Андрія Клочка («Слуга народу») і його помічника Олександра Сергієнка, а також великого забудовника Юрія Кватерчука (який контролювє ту саму компанію Building Development Holding).

Насправді, головним в цьому «неформальному співтоваристві» прийнято було вважати скромного помічника нардепа Сергієнка, який протягом багатьох років «диригував» схемами в ДАБІ, перебуваючи на непримітній на вигляд посаді начальника управління дозвільних процедур.

У нещодавньому інтерв’ю Сергієнко вимушено зізнатися журналістам, які його дістали гострими запитаннями, що він не просто добре знав вище перелічених персон, але й «малював» для них схему тієї сумнівної реформи ДАБІ.

Чи все ж псевдореформи?

Адже реформа, за визначенням, – це зміна на краще. А дітище «четвірки» Сергієнка-Трофимова-Родіна-Кватерчука навряд чи призвело до позитивного результату.

Реформу обіцяли завершити за пів року, а в результаті ДАБІ залишилася на «перехідний період», більш того, стала монополістом у галузі. Інспекція зосередила в центральному апараті видачу всіх документів дозвільного характеру у всіх регіонах України (об'єкти СС2, СС3, тобто усе цивільне будівництво – ЖК, ТРЦ, БЦ).

Три нові структури так і не запрацювали. І, схоже, з самого початку передбачалося, що не запрацюють, оскільки вводилися підзаконними актами, а не законами. І не узгоджувалися з базовим законом про держархбудконтроль 2011 року.

А в результаті ДАБІ опинилась у повному колапсі. У 2020 році отримати дозвіл на старт будівництва або введення в експлуатацію було вкрай важкою справою. Майже неможливою. «Тихе» вимагання хабарів?

Корупційні розцінки в ДАБІ за пів року псевдореформи збільшились в 2-3 рази, розповіла Liga.net професійний оглядач ринку нерухомості Вікторія Никитенко. «Якщо раніше ми говорили про умовні корупційні тарифи в $5 за метр квадратний, то нині «розцінки» зросли до $12-15/ кв.м», – розповідає вона.

Голова Тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Андрій Пузійчук також заявив про безпрецедентну корупцію в будівельній сфері. Ситуація гірша, ніж при Януковичі, говорить він. Наприклад, в ДАБІ не видають дозвіл на реконструкцію газотранспортної системи країни, яка є стратегічною власністю держави. А навіщо видавати, якщо від держоргану ніякого хабаря не отримаєш?

За пів року в Києві практично не вводилися в експлуатацію готові житлові об'єкти: ДАБІ гальмувала видачу сертифікатів, посилаючись якраз на «реформування».

А якщо об'єкт офіційно не введений в експлуатацію, мешканці не можуть отримати права власності, їх будинок не має адреси і він підключений лише до тимчасових інженерних комунікацій. Це нонсенс, коли будинок повністю готовий, але за документами він значиться як незавершене будівництво.

Бек-офіси «імені Кватерчука»

Була створена розгалужена система «чорних офісів», які здійснює попередній розгляд документів і виставляє рахунки забудовникам.

Як свідчить джерело УП, мозковим центром тіньового ДАБІ був «Офіс реформ Юрія Кватерчука», кума і бізнес-партнера Володимира Родіна. Тут під керівництвом Сергієнка ніби-то і розроблялися схеми в умовах псевдореформи будівельної галузі та напрацьовувалась кадрова і організаційна політика.

Юрій Кватерчук

Про що мова?

Під гаслом «ліквідації ДАБІ» була звільнена значна частина кваліфікованих співробітників, які відмовлялися працювати за новими правилами. Зупинено виконання функції держархбудконтолю по всій країні – не тільки для «реформованої» ДАБІ, а й для 101 новоствореного органу держархбудконтолю. Результат цієї «вольниці» – виникнення самовільних будівництв і постійних конфліктних ситуацій.

Явно навмисно були залишені пробіли в нормативній базі. Так, було ліквідоване ліцензування у будівництві без запровадження альтернативних механізмів і перехідного періоду, що зупинило розвиток галузі.

У ДАБІ немає правонаступника, а це разом з браком кадрового ресурсу призводить до численних «зливів» судових справ. Експерти оцінюють збитки для держави через невідшкодування штрафних санкцій порушниками в мінімум 100 млн. грн.

Скінчилася псевдореформа тим, що Кабінет міністрів звільнив з посади в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України (і людину Сергієнка-Трофімова) Богдана Федоренка. Трофімов теж був звільнений з посади заступника глави Офісу президента і переведений в радники...

Всі три мертвонароджені органи поховали без почестей.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов оголосив, що тепер Мінрегіон проведе справжню реформу в галузі. Кабмін створив Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДІАМ), що реалізує державну політику в питаннях держархбудконтролю та нагляду.

СБУ провела масштабні обшуки (70!) в Центральному апараті ДАБІ, столичному Департаменті ДАБІ та навіть у Сергієнка.

Галасу було багато, а ось результати – сумнівні.

Бо ДАБІ як була, так і залишилася. Адже ДІАМ, як заявлено, почне свою роботу лише після того, як набере 30% співробітників. І ще невідомо, коли це буде.

А вищезгадана четвірка зберегла важелі впливу на владу і уряд. В.о. глави ДАБІ призначено ще одну протеже Сергієнка – Ірину Король, яка з подачі Сергієнка та Кучера входила в число чотирьох (найбільш довірених!) членів комісії, яка видавала в «старій» ДАБІ документи забудовникам. Раніше Король була заступником Олександра Строкача, директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Через неї проходили всі найважливіші справи ДАБІ.

Королям закон не писаний?

Призначення Король проходило з цілковитим порушенням чинного законодавства.

По-перше, є прямі докази корупційної діяльності Ірини Король. У неї, як і у інших фігурантів кримінального провадження №42020270000000058 від 28.07.2020 р, співробітники СБУ проводили обшуки.

У рішенні Деснянського районного суду (Справа № 750/8518/20, Провадження № 1-ксс7502111 / 20) сказано: «Заступник директора Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду Король І.М., зі своїми колегами по ДАБІ, перебуваючи у змові з колишніми службовими особами ДАБІ Чекомасовою і Строкачем, з метою власного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства України, організували протиправний механізм видачі дозвільних документів та сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію з нанесенням шкоди державним інтересам…».

Але наслідком цього скандалу, як відзначає експерт-містобудівник Віктор Глеба, стало... призначення Король 26 жовтня 2020 року в.о. керівника ДАБІ розпорядженням Кабміну за підписом прем'єра Шмигаля.

Крім цього, відповідно до Закону України «Про державну службу» (ст. 7) виконувати обов'язки керівника має право виключно один з керівників самостійних структурних підрозділів ДАБІ. А Король, як відомо, була заступником директора департаменту.

Але коли на кону – величезні грошові потоки, закон на закон же можна не зважати?

Результати тримісячної діяльності Ірини Король на чолі ДАБІ цілком очікувані. Вище згадані бек-офіси працюють. Дозволи та погодження з соціальних об'єктів, як і раніше, гальмуються, зате з запуском комерційних об'єктів – суцільний турборежим.

Яскравий приклад – видача ДАБІ дозволу на будівництво ЖК за адресою вул. Глибочицька, 79-97, в межах історичного ареалу столиці, хоча в Міністерстві культури і інформаційної політики, а також в Київській міськдержадміністрації (КМДА) підтвердили, що не погоджували виконання будь-яких робіт за цією адресою. Замовником будівництва зазначеного ЖК виступає Управління справами Апарату Верховної Ради, генпідрядником - компанія, яку в ЗМІ пов'язують з депутатом Верховної Ради від партії «Слуга народу» Андрієм Стрихарським.

При цьому кадровий голод ще більше посилився, у територіальних управліннях ДАБІ – масові звільнення неугодних. Команди Сергієнка залишаються обов'язковими до виконання.

Хоча контроль в будівельній галузі формально відновили, однак досі не скасована атестація посадових осіб, яка практично не здійснюється. А тому контрольні заходи і далі не можуть відбуватися.

А Сергієнко і далі просуває «реформаторські» схеми. Нині він «заходить збоку»: через «Офіс простих рішень» Саакашвілі просувається ідея змін у закон про ДАБІ, які передбачають делегування приватним особам право видавати дозволи на будівництво, а також контролювати його. Експерти прогнозують новий сплеск корупції: кожен забудовник матиме власне «міні-ДАБІ», а вони дадуть дозвіл на все, лиш би замовник платив.

П'ять керівників за рік…

Отже, за 2020 рік змінилося п'ять (!) керівників ДАБІ. Її реформували по-різному, ділили на три, потім знову збирали докупи, нині намагаються поміняти на ДІАМ. А віз і нині там, більш того, він ще поважчав.

Розгадка цієї проблеми проста – при всіх зовнішніх пертурбаціях не змінюється одне: контроль над ДАБІ залишається у «четвірки» Сергієнко-Трофимов-Родін-Кватерчук. І вони реалізують свої схеми, незалежно від прізвища керівника цього держоргану.

У свою чергу забудовники та незалежні експерти закликають владу навести порядок у будівельній галузі, запровадити прозорі правила гри, встановити жорсткий державний контроль, припинити корупцію.

А для цього в найкоротші терміни потрібно напрацювати єдині законодавчі зміни, узгоджені з усіма стейкхолдерами. Зокрема, мова про розподіл дозвільно-реєстраційних та контрольних функцій у будівництві та/або поділ контрольних і наглядових функцій, створення партнерських відносин держави і суб'єктів містобудування, запуск в повному обсязі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

Необхідний крок до цього – призначення повноцінного нового керівника ДАБІ. 26 січня закінчується тримісячний термін виконання обов'язків глави ДАБІ Іриною Король. Згідно ч. 8 ст. 31 Закону України «Про державну службу» виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці. Вже через тиждень уряд повинен покласти виконання обов'язків ДАБІ на одного з керівників самостійних структурних підрозділів ДАБІ.

Інна Михайлівська, для «Главкома»