Підроблений диплом: екскерівника Держбудінпекції оголосили у розшук

Колишній очільник ДАБІ пообіцяв у вівторок прийти в прокуратуру

Екскерівнику Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) Олексію Кудрявцеву повідомили про підозру за використання підробного іноземного диплома при влаштуванні на роботу, його оголосили у розшук.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

У подальшому, після отримання підробленого диплому, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документу про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

За даними прокуратури, експосадовця неодноразово викликали до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу він не з’явився.

У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою та його оголошено у розшук, наголосили в прокуратурі.

Сам ексглава ДАБІ заявив у Facebook, що перебуває в Україні, не переховується і має намір прийти з адвокатом до прокуратури.

«З повідомлень у пресі з подивом дізнався про те, що я начебто оголошений у розшук та переховуюсь за кордоном… Я перебуваю в Україні, ні від кого не переховуюсь, від жодних слідчих дій не ухиляюсь…», – написав Кудрявцев.

За його словами, вищевказана справа вже була декілька разів закрита судами.

«Але не знайшовши проти мене жодних інших аргументів, вони знову дістаюсь з нафталіну цю фейкову історію та вкотре намагаються очорнити моє ім’я; о 10.00 я, як законослухняний громадянин, разом зі своїм адвокатом прийду в прокуратуру міста Києва. Буду готовий до спілкування з журналістами та будь-яких ваших запитань», – резюмував колишній очільник ДАБІ.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Кудрявцев на своїй сторінці у Facebook повідомив, що до нього додому приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і, не заставши вдома, залишили три повістки. Він зазначав, що справа стосується «підробки диплома, якої не було».