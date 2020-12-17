Ексголова ДАБІ Кудрявцев отримав три повістки від ДБР та прокуратури

Кудрявцев очолював ДАБІ з 2015 по 2018 рік

Колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев повідомив, що до нього приїжджали співробітники прокуратури і ДБР і вручили йому 3 повістки.

Про це він написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кудрявцева, його самого правоохоронці не застали.

«На жаль, про свій візит вони не попереджали, тому зустрітися не вдалося. Тому «гості» залишили три повістки, так і не пояснивши, навіщо приїжджали», – написав він.

Кудрявцев додав, що раніше проти нього вже починали і закривали кримінальні провадження.

«Усі справи проти мене були закриті. Так було в 2017 році, так було і в 2019-му. Так буде і зараз. Адже це не справи про корупцію, якісь вимагання чи хабарі. Це справа про нібито підробку диплома, якої не було, що вже двічі підтвердила і сама прокурор, яка сьогодні приїжджала. Адже вона ж і закривала ці справи!» - написав ексголова ДАБІ.

Колишній чиновник пов'язує сьогоднішній візит силовиків із планами повернутися до активної діяльності.

«Упевнений, що свою роботу правоохоронці різко «активізували» тому, що опоненти з будівельної мафії дізналися про мої наміри найближчим часом повернутися до активної боротьби за очищення будівельного ринку від шахраїв та аферистів», – заявив він.

«Водночас щиро раджу правоохоронцям менше прислухатися до порад одіозного забудовника Юрія Горового. А якщо вже спілкуєтеся з ним, то поцікавтеся, чи не він стоїть за нелегальним будівельним бізнесом і тіньовою роботою ДАБІ? Чи не він контролює видачу дозвільних документів на будівництво, зокрема, і в місті Києві? Попереджаю: ніякі дії моїх опонентів, навіть із залученням силових структур, мене не залякають. Хто і кого смикає за ниточки давно відомо», – резюмував Кудрявцев.

Нагадаємо, Кудрявцев очолював ДАБІ з 2015 по 2018 рік.