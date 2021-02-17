ДАБІ відмовила у дозволі на реставрацію пам’ятки на Подолі з добудовою поверхів

Будинок на вул. Петра Сагайдачного, 19 внесено до Реєстру пам’яток місцевого значення як пам’ятку архітектури та містобудування

Власники будівлі мали намір реконструювати пам’ятку архітектури шляхом надбудови

Державна архітектурно-будівельна інспекція України відмовила ТОВ «Інвестсервіс» у видачі дозволу на виконання будівельних робіт по вул. П. Сагайдачного, 19 (літ. А). Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Компанія подала заяву на видачу дозволу на реставрацію та реабілітацію нежитлового будинку з пристосуванням під адміністративний будинок.

ДАБІ відмовила «Інвестсервісу» з таких підстав:

передбачається реконструкція будівлі шляхом надбудови, що суперечить вимогам ст. 22 закону «Про охорону культурної спадщини» (заборона зміни пам’яток);

техніко-економічні показники містобудівних умов та обмежень та експертного звіту в частині поверховості мають розбіжність;

не надано погодження проектних рішень з Управлінням охорони культурної спадщини, Міністерством культури України, інституту археології НАН України;

не надано: акт огляду технічного стану, акт визначення рівня складності із розроблення документації, акт визначення втрат пам’ятки, дефектний акт, картку фіксації характеристик кладки (мурування);

в поданій заяві невірно зазначено код об’єкта відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000.

Крім того, «Інвестсервіс» не надав ДАБІ генплан ділянки проектування на топографічній основі масштабом 1:500 або 1:1000.

Нагадаємо, у 2009 році наказом Мінкультури прибутковий будинок на вул. Петра Сагайдачного, 19 внесено до Реєстру пам’яток місцевого значення як пам’ятку архітектури та містобудування. Будинок був зведений у 1891 році за проектом відомого київського архітектора Адольфа-Фрідріха Геккера на замовлення київського купця II гільдії Олександра Сироткіна.

Понад 10 років будинок перебуває в законсервованому стані. Торік у мережі з’явилися оголошення про продаж цієї пам’ятки.

Будівля розташовується на ділянці площею 0,05 га по вул. П. Сагайдачного, 19 (літ. А). У 2009 році Київрада прийняла рішення про передачу ділянки ТОВ «Інвестсервіс» в оренду на 15 років для обслуговування офісного будинку у зв’язку із переходом до неї права власності на будівлю.

Джерело: Наші гроші